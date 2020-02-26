Москва, , 22:19 — REGNUM Неподписанный договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Албанией Москва готова ввести в действие, сообщил 26 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с албанским премьер-министром Эди Рамой.

Лавров «Он до сих пор не подписан, так как албанская сторона положила этот документ на полочку и не стала давать ему дальнейший ход. Но он существует, готов. Мы вполне можем ввести его в действие, чтобы у нас были чёткие принципы основы наших отношений».

Лавров напомним, что Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Албанией был парафирован в 2004 году. Лавров тогда прибыл в Тирану с визитом после своего назначения главой МИД РФ и встречался с тогдашним албанским министром иностранных дел Кастриотом Ислами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Лаврова и Рамы состоялась 26 февраля в Москве. По итогам переговоров Рама заявил, что Албания по-прежнему стремится в ЕС, гордится своей «дружбой» с США и членством в НАТО, а также поддерживает антироссийские санкции.

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