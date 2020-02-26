Москва, 26 февраля 2020, 22:19 — REGNUM Неподписанный договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Албанией Москва готова ввести в действие, сообщил 26 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с албанским премьер-министром Эди Рамой.
Лавров напомним, что Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Албанией был парафирован в 2004 году. Лавров тогда прибыл в Тирану с визитом после своего назначения главой МИД РФ и встречался с тогдашним албанским министром иностранных дел Кастриотом Ислами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Лаврова и Рамы состоялась 26 февраля в Москве. По итогам переговоров Рама заявил, что Албания по-прежнему стремится в ЕС, гордится своей «дружбой» с США и членством в НАТО, а также поддерживает антироссийские санкции.
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