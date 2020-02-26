Курск, , 21:53 — REGNUM Председатель комитета экологической безопасности и природопользования города Курска Александр Ильин был уволен 26 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

Увольнение Ильина объяснили сокращением штата работников администрации. По этой же причине пост покинул председатель земельного комитета города Курска Михаил Алябьев.

Ранее должность директора городского департамента строительства и развития дорожной сети покинул Виктор Самсонников. По информации местных СМИ, его департамент ждёт ликвидация.