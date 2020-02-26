Челябинск, , 21:24 — REGNUM В Челябинске облсуд 26 февраля начал рассматривать иск о том, чтобы отменить решение областного Заксобрания об изменении границ бора. Об этом пишет Накануне.ru.

С иском выступил один из местных активистов. Он настаивает на отмене решения о строительстве на территории бора хирургического корпуса детской облбольницы.

26 февраля прошло предварительное заседание суда. Очередное намечено на 11 марта.

Отметим, в новом корпусе планируется разместить в том числе онкогематологический центр, а также отделение по трансплантации органов и костного мозга. Этот объект включён в федеральный проект «Развитие детского здравоохранения». На него в федеральном бюджете заложено 4,5 млрд рублей. Границы бора депутаты Заксобрания изменили 26 декабря.