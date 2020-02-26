Москва, , 21:13 — REGNUM Законопроект, вводящий уголовную ответственность за склонение в интернете к употреблению наркотиков , подготовлен депутатами комитета Госдумы по безопасности . Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Поправки предлагается внести в статью 230 Уголовного кодекса РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).Инициатива в соответствии с регламентом направлена в правительство и Верховный суд для получения официальных отзывов, заявил Пискарёв.

За пропаганду наркотиков в интернетепредлагается до 12 лет лишения свободы.

«Принятие этих поправок поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», — сказал автор инициативы.