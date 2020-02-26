Москва, , 21:11 — REGNUM Переговоры между российским и албанским министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Эди Рамой (он же является албанским премьер-министром) состоялись в Москве 26 февраля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

По итогам встречи Лавров заявил, что переговоры с Рамой, который находится в РФ в качестве действующего председателя ОБСЕ, были «содержательными». На встрече обсуждалась «ситуация на европейском континенте в контексте тех задач, которые стоят перед ОБСЕ».

Лавров «В диалоге с нашими албанскими коллегами мы почувствовали стремление выполнять функцию «честного брокера», придерживаться консенсусных подходов, которые будут объединять страны — члены ОБСЕ, а не добавлять конфронтации, которой, честно говоря, там и так хватает».

Поскольку Рама является председателем ОБСЕ, они с Лавровым обсуждали международную проблематику, в том числе и ситуацию на Украине, а также более близкий албанцам вопрос — Косово.

Что касается российско-албанских отношений Лавров отметил, что нужно сотрудничать.

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