Триполи, , 21:22 — REGNUM На странице пресс-секретаря Ливийской национальной армии (ЛНА) в Facebook сегодня, 26 февраля, появилось сообщение об обстреле южных границ Триполи. Столица Ливии оказалась под огнем тяжелой военной техники боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Огнем террористов руководили турецкие военные специалисты.

Как рассказал в официальном аккаунте представитель ЛНА, удары были нанесены по домам мирных жителей в пригородах Триполи — Каср-бен-Гашир и Айн-Зара. Таким образом могло пострадать гражданское население с окраин ливийской столицы.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, это уже не первый в череде обстрелов жилых районов и его мирных жителей со стороны участников бандформирований, подконтрольных кабмину Файеза Сарраджа.

Днем ранее на страницах ФАН уже появлялись сообщения об обстреле четырех районов Триполи из минометной и ракетной техники, управляемой боевиками ПНС. Издание напоминает, что полномочия ПНС истекли еще пару лет назад, подчеркивает, что оно предпочитает «не замечать», как «сирийские джихадисты, переправленные в Ливию Анкарой и воюющие на стороне Сарраджа и его правительства, расправляются с простыми ливийцами».