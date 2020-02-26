Вильнюс, , 20:58 — REGNUM В Литве пока не планируют закрывать границы и прекращать воздушное сообщение с другими странами ЕС из-за угрозы проникновения коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля. Об этом на пресс-конференции после заседания правительства, на котором было решено ввести в Литве режим чрезвычайной ситуации, рассказал замещающий на время отпуска премьера министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Он пояснил, что режим ЧС позволит властям использовать для профилактических мер средства из государственного резерва, однако, о каких суммах может идти речь, чиновник не пояснил. «Конкретные суммы — это закрытая информация», — сказал он.

Главную угрозу для Литвы министр видит не в проникновении вируса, а в возможной панике населения из-за угрозы распространения коронавируса в Литве.