Екатеринбург, , 20:46 — REGNUM Власти Львова неоднократно игнорировали обращения племянницы легендарного разведчика Николая Кузнецова с просьбой перезахоронить его останки в Екатеринбурге. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

Чтобы добиться рассмотрения властей Львова, она обратилась в окружной административный суд. И осенью 2019 года он обязал чиновников и депутатов рассмотреть вопрос о передаче останков легендарного советского разведчика в Россию.

Впрочем, особого результата это не дало. Как сообщало ИА REGNUM, власти Львова решили поторговать останками Николая Кузнецова. 7 февраля исполком горсовета Львова рассмотрел просьбу родственников разведчика и отказался согласовать выдачу останков.

Отметим, перезахоронения останков родственники добиваются уже 20 лет. Они отмечают, что на Украине мемориал подвергается надругательствам, и российские власти не могут этому помешать.

Читайте ранее в этом сюжете: Племянница разведчика Кузнецова прокомментировала отказ в выдаче останков