Ташкент, , 20:44 — REGNUM Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и ЕС предполагает изменение некоторых норм национального законодательства, сообщил ИА REGNUM источник в МИД Узбекистана.

В частности, такие нормы могут быть изменены в сфере интеллектуальной собственности, государственных закупок, карантинного регулирования и других.

«На сегодня, в частности, уже проведены четыре раунда переговоров с ЕС о СРПС, которые содержат вопросы экономики, безопасности, политики, торговли», — отметил собеседник агентства.

Он указал, что данные изменения в законодательстве будут также полезны при вступлении республики в ВТО и ЕАЭС.