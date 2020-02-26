Донецк, , 20:36 — REGNUM Вопрос разведения сил в Донбассе не удалось решить на очередных переговорах в Минске из-за действий украинской стороны, сообщает 26 февраля «Донецкое агентство новостей».

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, которая также является полпредом Республики в Контактной группе, заявила, что украинские представители на встрече в Минске сделали всё, чтобы не был решён вопрос согласования трёх новых участков для разведения сил и средств.

Она подчеркнула, что Киев «пытается продвинуть свои варианты, не соответствующие требованиям Рамочного решения», которые «не предполагают реального отведения своих сил и средств». ДНР со своей стороны проработала вопрос и предложила координаты трёх участков.

Никонорова «Сегодня предоставили исчерпывающую аргументацию по обновлённым вариантам, в которых были соблюдены все предусмотренные Рамочным решением принципы».

Напомним, предыдущая встреча Контактной группы в Минске состоялась 12 февраля 2020 г. Было решено, что на нынешней встрече будет обсуждаться вопрос новых участков для разведения сил, о которых существует достигнутая на «нормандской встрече» (декабрь 2019 г.) договорённость.

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