Анкара, , 20:34 — REGNUM Президент США обещал Турции поддержку в решении вопроса Идлиба и не оказал никакой помощи, заявил 26 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

По словам Эрдогана, президент США Трамп в ходе телефонного разговора обещал Турции помощь в ситуации с сирийским Идлибом.

«Однако по состоянию на 26 февраля никакой конкретной помощи так и не было оказано. Видимо, нам придется ещё раз обсудить тему Сирии», — цитирует слова Эрдогана Anadolu.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция требует прекращения военной операции армии Сирии против незаконных вооруженных формирований на сирийской территории в зоне «Идлиб».

Напомним, турецкие военные в ряде случаев участвовали в боевых действиях на стороне джихадистов и террористических группировок. Ранее они ограничивались обучением боевиков и поставками им вооружения и бронетехники.

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