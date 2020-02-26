Чебоксары, , 20:32 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев передал в фонд государственного архива современной истории материалы из семейного архива и призвал жителей республики присоединиться к акции «Народная память. Сохраним Победу!». В рамках проекта архивисты принимают документы из личных архивов участников Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Архивные документы Cap.ru

Сегодня, 26 февраля, Олег Николаев в поддержку акции «Народная память. Сохраним Победу!» передал архивистам два видеоролика с воспоминаниями свидетелей военных событий — его родственницы и соседки. Ролик подготовила дочь, когда ещё была школьницей и готовилась к конкурсу в честь Дня Победы. В основу исследования легли материалы из семейного архива врио главы Чувашии, а в ходе подготовки и изучения документов она заинтересовалась историей войны и своей семьи, узнала много нового для себя.

По словам руководителя республики, работа дочери натолкнула на мысли об актуальности создания единого фонда видеовоспоминаний участников и свидетелей войны. Он также призвал жителей республики, особенно школьников, активнее присоединяться к акции «Народная память. Сохраним Победу!».

Архивные документы Cap.ru

«Например, записать видеовоспоминания всех ветеранов, которые пока еще живы. Свидетелей войны осталось немного, меньше 500 человек. Если мы сможем зафиксировать реальные воспоминания, если дети это сделают сами, лично задавая вопросы, смогут пообщаться с ветеранами, это будет очень интересный материал», — подчеркнул Олег Николаев.

По его словам, совместно с госархивом можно создать «специальный ресурс, чтобы такие фильмы были в свободном доступе, чтобы на базе этого материала можно было создавать материалы и распространять воспоминания реальных людей для сохранения памяти о героях».

Руководитель Чувашии Олег Николаев и исполняющая обязанности директора госархива современной истории Светлана Казеева Cap.ru

Отметим, в Год памяти и славы государственный архив современной истории Чувашии объявил акцию «Народная память. Сохраним Победу!», приуроченную к 75-летию Победы. Архивисты принимают документы из личных (семейных) архивов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — в частности, письма, дневники, воспоминания фронтовиков, статьи об уроженцах Чувашии, сохранившиеся фотографии военных лет, фотографии встреч ветеранов, благодарственные письма, наградные листы, поздравительные открытки. На основе полученных материалов будут созданы виртуальные выставки, электронные издания, подготовлены статьи и публикации.

Архивные документы Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Николаев также выступил за сохранение памяти о строительстве Сурского оборонительного рубежа, который считается одной из самых масштабных всенародных строек и является примером трудового героизма во время Великой Отечественной войны. Для сохранения памяти об этом историческом событии планируется создать научный центр изучения материалов и музейные экспозиции.

Напомним, 18 января 2020 года президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что «мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей».

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