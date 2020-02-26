Москва, , 20:26 — REGNUM МИД РФ порекомендовал гражданам РФ временно воздержаться от визитов на территорию Италии, Ирана и Южной Кореи. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В связи со вспышкой в Республике Корея, Исламской Республике Иран и ряде областей Итальянской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Исламскую Республику Иран и Итальянскую Республику, если они не вызваны крайней необходимостью», — говорится в сообщении.

Уже находящимся в этих странах российским гражданам рекомендуется сообщить свои контактные данные посольствам России через электронную почту, а также посредством горячей линии сообщить Контактному центру министерства «свои личные данные, предпочтительный вид связи и фактическое местонахождение для учета и дальнейшего регулярного оповещения о планируемых Правительством Российской Федерации мерах реагирования в связи с распространением коронавируса».

В министерстве напомнили о возможности установки на мобильные телефоны приложения «Зарубежный помощник» от МИД РФ.