Киев, , 20:12 — REGNUM Гражданин Украины по имени Вячеслав опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об эвакуации из Китая. Ролик разместило издание Hromadske.

«Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посольству Украины, а также министру иностранных дел и напомнить, что кроме девочки с собачкой тут, в Ухане, находятся трое украинцев, которые не были допущены на самолет, потому что у нас была повышена температура», — сказал украинец в своём обращении.

По словам Вячеслава, после трёх анализов коронавируса у него не было обнаружено. Он также рассказал, что уже неделю находится в китайской гостинице на карантине и контактирует с посольством Украины, однако украинские дипломаты ничего не сообщают о возможности эвакуации.