Тегеран, , 08:44 — REGNUM 26 февраля посол Ирана в Пакистане сейедМохаммад Али Хоссейни встретился и провел переговоры с министром Пенджаба (Пакистан)Сардаром Усманом Буздаром. Об этом сообщило иранское агентствоMehr News.

Стороны обсудили развитие отношений между Ираном и Пакистаном, в частности расширение связей между провинциями двух стран. Посол Ирана отметил общность интересов Ирана и Пакистана, призвав использовать имеющиеся возможности.

Говоря о решимости высокопоставленных должностных лиц Ирана и Пакистана к всестороннему расширению взаимных связей, Хоссейни подчеркнул, что культурный и экономический потенциал провинции Пенджаб, особенно Лахора, имеет важное значение для развития совместного сотрудничества.

Он также заявил о необходимости развития туризма между Ираном и Пакистаном в области посещения священных мест, а также рекреационного и оздоровительного туризма, призвав к развитию сотрудничества между Пенджабом в Пакистане и провинциями Хорасанэ-Разави и Исфахан в Иране.

В ходе встречи Хоссейни также рассказал об усилиях генерал-лейтенанта Сулеймани в борьбе с терроризмом в регионе и осудил власти США за его убийство.

Сардар Усман Буздар, в свою очередь, выразил соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран в связи с мученической кончиной генерал-лейтенанта Сулеймани. Подчеркнув важность развития отношений Пакистана с Ираном, он выразил готовность его страны к расширению контактов между властями двух стран. Министр также заявил о готовности Пенджаба использовать опыт Ирана в области городского хозяйства, в том числе водоснабжения и водоотведения.