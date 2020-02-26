Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Россия стремится к региональному доминированию в военной сфере и намерена «подорвать» альянс НАТО, заявил 26 февраля глава Пентагона Марк Эспер в показаниях палате представителей.

По его словам, это должно беспокоить Вашингтон, особенно на фоне недавней демонстрации гиперзвукового российского оружия.

«Россия по-прежнему хочет нарушать международные нормы и утверждать свое региональное доминирование, нарушать суверенитет сопредельных государств, обязательства по договорам и участвовать в разрушительных кибероперациях во всем мире. Москва продолжает стремительную модернизацию своих вооруженных сил», — сообщил Эспер парламентариям.

При этом глава Пентагона не забыл пожаловаться на Китай, который он обвинил в «злоупотреблениях дипломатической, экономической и военной силой, чтобы попытаться изменить мир в свою пользу за счет других».

В выводах своих наблюдений Марк Эспер указал, что что Россия и Китай стали «практически равными» США военными державами.

Напомним, с 1991 года границы России «агрессивно приближаются» к новым военным базам США и НАТО на территории бывших республик СССР.

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