Минск, , 19:57 — REGNUM Евросоюз не признаёт Национальное собрание Белоруссии полноценным легитимным парламентом, имея обоснованные сомнения в способе формирования этого белорусского органа. Об этом 26 февраля заявил постоянный докладчик Европарламента по Белоруссии, член делегации ЕП Пятрас Ауштрявичюс.

«Официальная линия Евросоюза — непризнание Национального собрания Белоруссии. Ведь при отсутствии выборов, которые основываются на праве и свободе выбора, мы не можем признать белорусский парламент легитимным. Мы имеем обоснованные сомнения насчёт проведения выборов», — цитирует польский телеканал «Белсат» комментарий Ауштрявичюса.

Сообщается также, что делегацией Европарламента были проведены встречи с представителями белорусских министерств и прозападной оппозиции. Лишь к вечеру 26 февраля официальный Минск проинформировал об этом визите: с председателем делегации Вальдемаром Томашевским встретился замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.

«В рамках встречи обсужден широкий спектр вопросов белорусско-европейского сотрудничества, участие Белоруссии в инициативе ЕС «Восточное партнерство» и перспективы этого проекта. Стороны обменялись мнениями по ключевым темам взаимодействия Белоруссии с рядом ведущих государств мира, а также по проблематике региональной безопасности», — сказано в официальном сообщении МИД постсоветской республики.

Визит делегации Европарламента в Белоруссию проходит с 24 по 28 февраля, что практически незаметно — судя по белорусской государственной прессе и центральным изданиям. По итогам парламентской кампании 2019 года Евросоюз не признал новый состав двухпалатного Национального собрания Белоруссии демократически избранным парламентом, членов которого белорусы называют «палаточниками».

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