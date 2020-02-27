Тегеран, , 08:46 — REGNUM 26 февраля в Вене состоялось 15-е заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) на уровне заместителей министров иностранных дел и генеральных директоров в формате Р4+1. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сопредседателями встречи являются заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Хельга Шмид. Во встрече принимают участие представители ЕС, Германии, Франции, России, Китая, Великобритании и Ирана.

Ранее Шмид написала в своем твиттере: «В Вене готовится первая совместная комиссия СВПД 2020 года с целью продолжения контроля за выполнением соглашения». Она также отметила: «Мы несем коллективную ответственность за сохранение иранской сделки».

Хотя три европейских участника сделки обратились с просьбой активизировать механизм разрешения споров по сделке, встреча не имеет никакого отношения к этому вопросу, так как ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что заседание Совместной комиссии по ядерной сделке 2015 года будет обычным заседанием и не имеет ничего общего с механизмом урегулирования споров.