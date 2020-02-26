Москва, , 19:56 — REGNUM Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина (фракция «Единая Россия») прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил на форуме Age of Crimea 2020, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины, а 26 февраля нужно объявить «днем сопротивления оккупации Крыма».

По словам Паниной, можно только посочувствовать государству, лидер которого предлагает подобную цель в качестве основы национальной идеи.

«Мало того, что такая цель деструктивна по своей природе, она еще и заведомо неосуществима, а итогом ее внедрения в национальное сознание станет дальнейшее погружение страны в субкультуру ненависти в сочетании с комплексом глубочайшей неполноценности «, — подчеркнула политик.

«Что касается инициативы Зеленского объявить 26 февраля «днем сопротивления оккупации Крыма», то эта идея выглядит насквозь циничной и лживой, направленной на разжигание межнациональной розни в Крыму», — подчеркнула Панина.

Политик напомнила, что именно в этот день, 26 февраля 2014 года погромщики из экстремистской группировки «Меджлис» напали на участников мирной демонстрации в Симферополе, что привело к большому количеству пострадавших и к гибели невинных людей.

«Зеленский должен понимать: прославляя националистические погромы, он полностью разрушает сформированный им образ политика-гуманиста, способного сочувствовать горю и страданиям людей», — констатировала Панина.