Москва, , 19:50 — REGNUM В целях предохранения от заражения коронавирусом необходимо чаще мыть лицо и руки, протирать гаджеты, использовать чистую посуду и содержать дома в чистоте. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«[Кроме воздушно-капельного пути,] распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду также может распространяться, поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно», — сказала Попова.

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день следует отправляться в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой только в случае острой необходимости.

Попова призвала граждан РФ остаться в родной стране, «сберегая своё здоровье».