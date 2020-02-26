Чебоксары, , 19:48 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев выступил за сохранение памяти о строительстве Сурского оборонительного рубежа, который считается одной из самых масштабных всенародных строек и является примером трудового героизма во время Великой Отечественной войны. Для сохранения памяти об этом историческом событии планируется создать научный центр изучения материалов и музейные экспозиции. Об этом Олег Николаев заявил в ходе визита государственный архив современной истории Чувашии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Врио главы Чувашии Олег Николаев в государственном архиве современной истории Cap.ru

Олег Николаев поддержал проект общественников и журналистов «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии». По его словам, данное строительство стало народным подвигом и примером массового героизма в тылу.

Подробнее о проекте ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии»

«Это историческое событие, которое недостаточно освещено и изучено. Это настоящий массовый подвиг более чем ста тысяч людей в тылу. Это история, заслуживающая внимания. Совсем недавно были рассекречены документы, касающиеся этого исторического периода. Важно об этом рассказать, особенно молодому поколению», — подчеркнул Олег Николаев.

В государственном архиве современной истории Чувашии Cap.ru

Врио главы Чувашии также предложил ряд инициатив для увековечивания памяти об этом событии:

«Мы должны создать некий научный центр изучения материалов, а также создать постоянно действующие экспозиции в национальном музее в Чебоксарах, в районах республики. Это очень важно с точки зрения изучения истории, сохранения памяти, воссоздания благодарности тем людям, которые трудились в тот сложный период».

Напомним, 18 января 2020 году президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Он подчеркнул, что тем самым «мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей».

«Мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — пообещал Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

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Отметим, что более пяти лет федеральное информационное агентство REGNUM ведёт проект, посвящённый строительству в первый год Великой Отечественной войны Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Это одна из самых не изученных страниц истории республики и страны периода Великой Отечественной войны, о которой до сих пор мало что известно. К примеру, план круговой обороны Чебоксар был впервые обнародован и опубликован ИА REGNUM.

Отметим, что врио главы Чувашии Олег Николаев, когда ещё являлся депутатом Госсовета республики, сам успел «пострадать» вместе с газетой «Сурский рубеж» в связи с иском о нарушении авторских прав на публикацию картографических и других материалов по строительству Сурского оборонительного рубежа.

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Рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость 380 км) и ударная по срокам (три месяца с момента мобилизации) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения). Это была своя война на линии оборонительного фронта для 110 тысяч человек, ежедневно заступавших на рубеж, для кого-то становящийся последним рубежом жизни.

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Это был действительно народный подвиг и массовый героизм в тылу, который мало изучен и ещё меньше — описан. В Чувашии историков и архивистов, занимающихся изучением истории строительства оборонительных рубежей, можно пересчитать по пальцам. Помимо учёных, к этой теме обращаются краеведы-энтузиасты, за свой счёт реконструируя линию обороны и отмечая памятными сооружениями места народной стройки. В настоящее время участок Сурского рубежа восстановлен в Шумерле и фактически действует как музей под открытым небом. В 2019 году впервые в Чувашии прошла военно-историческая реконструкция строительства Сурского рубежа. Также восстанавливается участок линии обороны в Алатыре.

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