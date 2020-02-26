Чебоксары, 26 февраля 2020, 19:48 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев выступил за сохранение памяти о строительстве Сурского оборонительного рубежа, который считается одной из самых масштабных всенародных строек и является примером трудового героизма во время Великой Отечественной войны. Для сохранения памяти об этом историческом событии планируется создать научный центр изучения материалов и музейные экспозиции. Об этом Олег Николаев заявил в ходе визита государственный архив современной истории Чувашии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.
Олег Николаев поддержал проект общественников и журналистов «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии». По его словам, данное строительство стало народным подвигом и примером массового героизма в тылу.
Подробнее о проекте ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии»
Врио главы Чувашии также предложил ряд инициатив для увековечивания памяти об этом событии:
Напомним, 18 января 2020 году президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Он подчеркнул, что тем самым «мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей».
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Отметим, что более пяти лет федеральное информационное агентство REGNUM ведёт проект, посвящённый строительству в первый год Великой Отечественной войны Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Это одна из самых не изученных страниц истории республики и страны периода Великой Отечественной войны, о которой до сих пор мало что известно. К примеру, план круговой обороны Чебоксар был впервые обнародован и опубликован ИА REGNUM.
Отметим, что врио главы Чувашии Олег Николаев, когда ещё являлся депутатом Госсовета республики, сам успел «пострадать» вместе с газетой «Сурский рубеж» в связи с иском о нарушении авторских прав на публикацию картографических и других материалов по строительству Сурского оборонительного рубежа.
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Рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость 380 км) и ударная по срокам (три месяца с момента мобилизации) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения). Это была своя война на линии оборонительного фронта для 110 тысяч человек, ежедневно заступавших на рубеж, для кого-то становящийся последним рубежом жизни.
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Это был действительно народный подвиг и массовый героизм в тылу, который мало изучен и ещё меньше — описан. В Чувашии историков и архивистов, занимающихся изучением истории строительства оборонительных рубежей, можно пересчитать по пальцам. Помимо учёных, к этой теме обращаются краеведы-энтузиасты, за свой счёт реконструируя линию обороны и отмечая памятными сооружениями места народной стройки. В настоящее время участок Сурского рубежа восстановлен в Шумерле и фактически действует как музей под открытым небом. В 2019 году впервые в Чувашии прошла военно-историческая реконструкция строительства Сурского рубежа. Также восстанавливается участок линии обороны в Алатыре.
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