Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Северная Корея расширяет свой ракетный потенциал, добиваясь признания через разработку целого спектра как ядерных, так и других вооружений, заявил 26 февраля глава Пентагона Марк Эспер в конгрессе США.

По его словам, военная группировка США на Корейском полуострове находятся в состоянии высокой готовности и готова к боевым действиям даже сегодня.

«Хотя мы и поддерживаем продолжение дипломатических мер по достижению долговременного мира в Корее, мы готовы сражаться и победить прямо сейчас», — заявил Эспер.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Вашингтона и Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова были прерваны осенью 2019 года.

Главным условием ядерного разоружения КНДР обозначает вывод военной группировки США с Корейского полуострова. Вашингтон категорически отказывается.

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