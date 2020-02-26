Вильнюс, , 19:42 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который прервал свой отпуск из-за объявления в Литве режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, возвращается из страны, в которой уже зафиксированы случаи болезни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Об этом сегодня, 26 февраля, на брифинге правительства сообщил его советник Скирмантас Малинаускас. Чиновник не пояснил о какой стране идёт речь.

Малинаускас также призвал литовских политиков не спекулировать на теме возможного проникновения коронавируса в Литву. По мнению литовских врачей, оно неизбежно и только «вопрос времени».