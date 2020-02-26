Тбилиси, , 19:39 — REGNUM

У посольства Азербайджана в Тбилиси 26 февраля прошла акция протеста, организованная неправительственной организацией «Комитет защиты Давид Гареджи».

Участники акции требовали, чтобы азербайджанские пограничники покинули территорию монастырского комплекса, так как этот памятник, по их заявлению, имеет грузинское происхождение и принадлежит Грузии.

Комитет намерен продолжить акции протеста до тех пор, пока ситуаци вокруг Давид Гареджи не будет урегулирована.

Как известно, древний пещерный монастырский комплекс, находящийся на границе Грузии и Азербайджана, оказался поделенным на две части, и несколько сооружений в настоящее время находятся на территории, контролируемой азербайджанской стороной. Ситуация вокруг памятника обострилась еще в прошлом году перед праздником Пасхи, когда азербайджанские пограничники закрыли грузинским паломникам доступ к монастырям. В связи с этой ситуацией стороны активизировали работу комиссий по делимитации границ, но к окончательному решению так и не пришли.