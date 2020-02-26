Киев, , 19:37 — REGNUM Украинская власть должна поговорить с крымчанами о том, что делает для их «защиты», заявил сегодня, 26 февраля, на форуме в Киеве президент Владимир Зеленский.

Поэтому, подчеркнул он, очень важно обеспечить вещание на территорию Крыма.

«Людям там необходим источник объективной информации о современной Украине. Также я хочу заверить, что канал ATR продолжит свое вещание — никто не оставит их без государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время», — сказал глава Украины.

ИА REGNUM отмечает, что переехавший в 2015 году в Киев «крымско-татарский» телеканал ATR по сути был орудием пропаганды для лояльных Украине крымских татар. Любопытно, что телеканал крайне критически относился к самому Зеленскому как во время президентской избирательной кампании, так и в ходе его работы на посту главы государства. В начале февраля телеканалу в очередной раз блокировали финансирование, несмотря на то, что государство официально выделило для СМИ 50 млн грн. на текущий год.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Зеленский подписал указ об учреждении «Дня сопротивления оккупации Крыма». В свою очередь, пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песковзаявил, чтолучшую реакцию на решение Зеленского могут дать сами крымчане, «которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией».