Ташкент, , 19:29 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому крупные налогоплательщики должны перейти на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), следует из постановления.

Документ принят в целях обеспечения необходимой информационной среды для иностранных инвесторов и расширения возможностей доступа к международным финансовым рынкам.

«Установить, что акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам с 1 января 2021 года организуют ведение бухгалтерского учета и, начиная с итогов 2021 года, составляют финансовую отчетность на основе МСФО, за исключением юридических лиц, для которых законодательством предусмотрен более ранний срок перехода на МСФО», говорится в постановлении.

Согласно документу, введен порядок, в соответствии с которым субъекты предпринимательства, составляющие на добровольной основе финансовую отчетность в соответствии с МСФО, освобождаются от представления финансовой отчетности согласно национальным стандартам бухгалтерского учета.

Уполномоченным органом по внедрению МСФО определено Министерство финансов Республики Узбекистан.