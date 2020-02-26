Дамаск, , 19:28 — REGNUM Поддержанное турецкими военными крупное контрнаступление боевиков-исламистов в сирийской провинции Идлиб не привело к успеху, а ослабление других участков может стать для джихадистов фатальным, сообщает Al-Masdar News.

Напомним, Турция начала оказывать прямую военную поддержку ряду джихадистских группировок, предпринявших контрнаступление на северо-западе Сирии в районе посёлка Нейраб, пытаясь прорваться к городу Саракибу, чтобы вернуть под свой контроль автотрассу М-4, соединяющую Алеппо и Латакию.

Но, несмотря на артиллерийскую и логистическую поддержку Турции, атаки боевиков не приводят к успеху, а лишь подрывают их силы. На этом фоне сирийская армия смогла взять под контроль большую часть региона Джабаль аз-Завия, в том числе небольшие города Кафр-Набаль и Хасс.

Напомним, за последние сутки сирийская армия освободила от джихадистов укреплённый город Кафр-Набаль на юге провинции Идлиб. Кроме того, сирийские правительственные войска взяли под контроль или завязали бои за населённые пункты Баарба, Маарет ас-Син, Умм ас-Син, Баскала, Дейр Сунбуль, Каура, Сахаб и Аль-Азизия.

Таким образом, можно констатировать, что контрудар джихадистов в районе посёлка Нейраб не только не увенчался успехом, но даже не привёл к остановке наступления на других участках. Стоит отметить, что в данном случае исламистам не помог даже такой значительный фактор, как удары турецкой артиллерии в интересах боевиков.

Не исключено, что после израсходования резервов в безуспешных контратаках джихадисты не смогут удерживать значительную часть территорий, бывших под их контролем до начала наступления армии Сирии.

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