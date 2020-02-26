Великий Новгород, , 19:12 — REGNUM Министр строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области Игорь Прохоров подал в отставку. Как сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики администрации новгородского губернатора, трудовое соглашение с Игорем Прохоровым расторгнуто сегодня, 26 февраля, по его собственной инициативе.

На посту главы новгородского министерства строительства, архитектуры и территориального развития Прохоров не проработал и года: он был назначен на эту должность в апреле 2019 года после победы в открытом конкурсном отборе.

Исполнять обязанности главы министерства будет заместитель Прохорова — главный архитектор Новгородской области Дарья Александрова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство строительства, архитектуры и территориального развития появилось в правительстве Новгородской области с 1 апреля 2019 года. На должность нового министра Прохоров пришёл из мэрии Великого Новгорода, где в течение года занимал пост вице-мэра.

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