Минск, , 19:09 — REGNUM Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» и азербайджанская госкомпания SOCAR оформили сделку на поставку двух танкеров нефти на белорусские НПЗ через Украину. Об этом 26 февраля проинформировала пресс-служба белорусского госконцерна.

Два танкера с нефтью из Азербайджана прибудут в Одессу в марте и разгрузят 160 тыс. тонн в местном порту, после чего нефть будет доставлена в Белоруссию по нефтепроводу «Одесса-Броды». Будет ли это добытая в Азербайджане нефть или российская, приобретаемая по схеме «своп», а также другие подробности сделки не уточняются.

Накануне, 25 февраля зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил журналистам, что поставки по нефтепроводу «Одесса-Броды» начнутся в марте, однако не уточнил, чья нефть и по какой цене будет поставляться на белорусские НПЗ. Сизов отметил лишь, что при покупке «альтернативной» нефти этот трубопровод — «самый экономичный, быстрый и надёжный транспорт».

Напомним, во время предыдущей «нефтяной войны», в феврале-марте 2011 года, Белоруссия прокачивала азербайджанскую нефть сорта «Азери Лайт» для Мозырьского НПЗ с использованием нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме и участка «Мозырь-Броды» нефтепровода «Дружба» в реверсном режиме. Азербайджанская нефть экономически была невыгодна белорусским НПЗ, но по политическим соображениям с подачи белорусского вице-премьера Владимира Семашко её назвали «выгодной». В том же году поставки прекратились, хотя Минск заявлял о долгосрочных планах сотрудничества с Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки российской нефти в Белоруссию прекратились в начале 2020 года из-за отказа Александра Лукашенко санкционировать подписание контрактов с российскими компаниями. Небольшие объёмы (около 750 тыс. тонн) вызвались поставить компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. В дополнение к ним с марта поставки начнут пять российских компаний, которые ранее не поставляли нефть в Белоруссию, проинформировал «Белнефтехим».

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