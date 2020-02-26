Киев, , 19:03 — REGNUM Ликвидировать долги по зарплате шахтерам — непростая задача, и проблема задолженности является «комплексной», заявил на брифинге сегодня, 26 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Вместе с тем, подчеркнул он, правительство будет работать над тем, чтобы эту задачу выполнить.

«Президент поставил задачу публично, мы ее все слышали: максимально быстро, в конкретный срок закрыть задолженность перед шахтерами… Можно часами это обсуждать. Но есть задача президента, и мы ее выполняем», — отметил Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в ходе всеукраинского совещания работников угольной отрасли президент Зеленский отметил, что долг шахтерам по зарплате сейчас составляет более 1 млрд гривен, причем большая часть его образовалась в 2014—2016 гг.

«Поэтому очень прошу в ближайшие два месяца — март, апрель — полностью закрыть все долги перед шахтерами. Если не будем это закрывать и пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату в эти месяцы», — подчеркнул Зеленский.