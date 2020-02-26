Ханты-Мансийск, , 18:58 — REGNUM Югорский политолог, заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин Сургутского государственного университета Надежда Ушакова дала свою оценку голодовке ипотечниц, которая прошла в Сургуте накануне, а также многочасовому совещанию по решению проблем протестующих. Своё обращение она адресовала участницам процесса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приведём расшифровку её упрёка к протестующим с 2018 года людям.

«Меня на эту встречу пригласили как политолога. Я сама имею личную позицию, но абстрагируюсь. Я скажу, как это (протесты ипотечников — ИА REGNUM) выглядит с точки зрения политических процессов.

В настоящее время складывается такая ситуация в округе, что идёт политическая манипуляция. То есть оппозиция использует ваши личные интересы, чтобы получить себе различные политические дивиденды. Я, к сожалению, не знаю, чувствуете вы это или не чувствуете эту плоскость. Такой вот нет практики длительных договорённостей, когда и позиция власти известна, и когда ваша позиция, в принципе, известна. И когда идёт диалог или попытка выстроить этот диалог, вы очень часто скатываетесь на какие-то публичные акции.

Я ведь не могу сказать о том, что правительство не пытается решить индивидуально каждую вашу проблему. Оно же вас слышит. С другой стороны, получается, что, перенося всё в публичную плоскость, вы подрываете авторитет действующей власти. А тем более, что я сегодня очень часто слышала, что вы все подписали документы. Ставим подпись и несём ответственность, а вы пытаетесь не нести ответственность. Это тоже не делает вашу позицию сильной. Очень жалко, что с такой политической стороны вопроса ваши заявления… они ведь, по сути, очень сильно влияют на саму действующую власть. Очень бы хотелось, чтобы вот эти вот все ваши публичные действия — они, скорей всего, привели к решению ваших проблем. Но ведь можно же перейти в плоскость диалога, договариваться. Вы два года договариваетесь. Я слышу одни и те же претензии. Я мониторю ситуацию и держу руку на пульсе. Мне кажется, что какая-то из сторон не хочет договариваться. И это очень печально. Это как раз накладывает ответственность на то, что есть какая-то задача, скорее всего, не вами поставленная, которая как раз приводит к именно такому открытому шантажу и манипуляции в сложившейся ситуации», — высказалась заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин Сургутского государственного университета Надежда Ушакова.

Губернатор Югры Наталья Комарова нашла данную оценку протестов ипотечников неожиданной.

«Будем рассчитывать, что не всё так однозначно. И речь не идёт о шантаже, а о способах решения проблемы. Но со стороны люди по-разному оценивают данную ситуацию».

Напомним, сегодня, 26 февраля, в Югре очередной раз в плане совещания, а фактически круглого стола, решалась проблема массового исключения «Ипотечным агентством Югры» семей из региональной программы «Доступное жильё молодым».