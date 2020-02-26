Москва, , 18:52 — REGNUM Если русское большинство граждан Украины наконец-то начнет действовать, то от «украинских сепаратистов» не останется даже следа, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который признал, что власти Украины не сумеют вернуть Крым в ближайшем будущем.

«Если украинские сепаратисты (подчеркиваю, именно сепаратисты, поскольку для национализма нужно существование нации), пристанут к Зеленскому с вопросами, что он такое сказал, то он придумает, что он им ответить, а может быть, в очередной раз отречётся от своих слов, — сказал Вассерман. — Скорее всего, отречётся, а сепаратисты тоже вряд ли будут сильно на него наезжать, так как они всё-таки помнят, что ¾ граждан Украины, которые решили проголосовать за Зеленского, надеются, что он хоть что-то из своих обещаний попробует выполнить».

Кроме того, как подчеркнул Вассерман, если русское большинство граждан Украины начнёт наконец-то действовать «своею собственной рукой», то от сепаратистов довольно быстро не останется даже следа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма является сложной задачей для Киева, которая не может быть выполнена «завтра».