Киев, , 18:41 — REGNUM Слухи о возможном назначении премьер-министром Украины Сергея Тигипко могут распускать, чтобы обвинить президента Зеленского в капитуляции, заявил сегодня, 26 февраля, политический эксперт Владимир Дубровский.

Экономист заявил, что Тигипко «очень тесно» связан с российским бизнесом.

«Соответственно, такая фигура во главе правительства Украины — «зеленый свет» для возобновления экономических связей с Россией… Итого, в сочетании с «миротворцем» Ермаком во главе офиса президента, — действительно сценарий «ползучей капитуляции»», — заявил эксперт.

Помимо этого, добавил политолог, назначение Сергея Тигипко было бы еще изменой обещаний Зеленского о «новых людях» во власти и «правительстве, которое не крадет».

ИА REGNUM напоминает, что со вчерашнего дня на Украине обсуждают возможную ротацию в правительстве страны, включая смену премьера-министра. Несколько источников сообщили, что новым главой правительства может стать бизнесмен Сергей Тигипко. Сегодня и президент Зеленский, и премьер-министр Гончарук подтвердили, что встречались и вели переговоры с Тигипко.