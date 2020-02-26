Москва, 26 февраля 2020, 18:37 — REGNUM Единственный способ улучшить положение Украины — это воссоединение с Россией, причём воссоединение в кратчайшие сроки, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Но, как подчеркнул Вассерман, «профессиональные украинцы» на такое не пойдут, так как всё ещё надеются что-то выгадать от своих отношений с Западом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра».