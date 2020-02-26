Москва, , 18:37 — REGNUM Единственный способ улучшить положение Украины — это воссоединение с Россией, причём воссоединение в кратчайшие сроки, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Человек, желающий держать Украину отделённой от остальной России, просто вынужден действовать вопреки интересам русского большинства граждан Украины, какие бы страшные последствия это за собой ни влекло, — сказал Вассерман. — Чтобы ходить в чужих аэропортах по красным ковровым дорожкам, эти люди готовы красить эти дорожки кровью своих соотечественников. Единственный способ улучшить положение Украины — это воссоединение с остальной Россией, причём воссоединение в кратчайшие сроки, пока Украина ещё может предложить остальной России хоть что-то».

Но, как подчеркнул Вассерман, «профессиональные украинцы» на такое не пойдут, так как всё ещё надеются что-то выгадать от своих отношений с Западом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра».