Москва, , 00:49 — REGNUM Вместо того, чтобы учреждать день сопротивления оккупации на Украине следует ввести день покаяния перед Крымом. Об этом 26 февраля заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Видимо сбился ассоциативный ряд. Хотите отмечать? Будете как праздник отмечать? На Украине должны были объявить не день сопротивления, а день покаяния, потому что столько гадости народу Крыма, как украинская власть, не сделал никто», — сказал политолог.

Также политолог призвал власти Украины покаяться в том, что они устраивают террористические акты на территории российского Крыма.

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