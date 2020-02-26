Москва, , 18:31 — REGNUM Предложение о внесении в Конституцию РФ русского языка как языка «государствообразующего народа» одобрено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в своём Telegram-канале написал российский писатель, член рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Захар Прилепин.

«Русский народ все-таки войдёт в Конституцию. Предложена и одобрена ВВП [президентом РФ Владимиром Путиным] поправка о русском языке как языке «государствообразующего народа», — написал Прилепин.

Он также отметил выступление депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова («Единая Россия») с предложением «о поддержке русских и русскоязычных за пределами России»: «В выступлении Никонова дважды прозвучало словосочетание «Русский мир» и был назван конкретный Донбасс. Президент сказал: да».

Прилепин подчеркнул, что поправку о поддержке русских и русскоязычных граждан за пределами России он предлагал уже дважды.