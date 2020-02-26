Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Премьер-министра РФ Михаила Мишустина просят утвердить правовой статус бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. С таким обращением к главе правительства России выступили 26 февраля депутаты Заксобрания Ленинградской области. Обращение также адресовано спикеру Государственной думы Вячеславу Володину.

Авторы документа указывают, что меры социальной поддержки и льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в годы Второй мировой войны, до сих пор требуют проработки: эти люди уже много лет пытаются восстановить справедливость и просят присвоить им статус ветеранов Великой Отечественной войны.

Для данной категории граждан война стала тяжелым испытанием, причинив им невосполнимые моральные и физические потери, они прошли принудительное донорство и рабский детский труд, указывают депутаты. Став инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, большинство этих граждан не смогли заработать трудовую пенсию.

По закону «О ветеранах» бывшие несовершеннолетние узники фашизма имеют право на льготы и меры соцподдержки, предоставляемые инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Вместе с тем на практике возникают проблемы в получении ими указанных мер социальной поддержки, утверждают парламентарии.

Так, для участников Великой Отечественной войны, граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» предусмотрено право на одновременное получение двух пенсий: страховой пенсии по старости и по инвалидности. У бывших узников фашизма такого права нет, потому что нет статуса участника или инвалида Великой Отечественной войны.

Кроме того, инвалидам и участникам войны предоставляют в случае необходимости жилье за счет средств федерального бюджета, узникам концлагерей же такое право приходится доказывать в суде. При этом практика Верховного суда РФ по этому вопросу складывается неоднозначно.

Авторы указывают, что с каждым годом таких людей становится все меньше, между тем они — последние свидетели Великой Отечественной войны.