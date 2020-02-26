Калуга, , 18:24 — REGNUM 26 февраля в рамках очередного этапа акции «Я — гражданин России» были вручены паспорта восемнадцати молодым калужанам.

18 молодых калужан получили паспорта Пресс-служба Городской думы Калуги

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

«Сегодня в вашей жизни важное событие — вы получаете главный документ гражданина Российской Федерации, становитесь полноправными гражданами нашей страны, — обратился к молодым людям Александр Иванов. — Символично, что торжественная церемония проходит на рубеже двух праздников, недавно отмечался День защитника Отечества, впереди — Международный женский день. Я поздравляю вас с праздниками и получением паспортов. Уверен, что все вы своей учёбой и трудом прославите наш город и станете достойными гражданами нашей великой страны».

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России. Поздравили участников церемонии и воспитанники центра «Созвездие», подготовившие концертную программу.