Симферополь, , 18:21 — REGNUM Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W 26 февраля совершил многочасовой полёт вдоль российских границ над Черным морем, сообщают мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Американский самолет радиоэлектронной разведки с позывным CONEY71 поднялся в воздух с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит.

Над Чёрным морем воздушный разведчик ВВС США дозаправился с летающего танкера KC-135R. Около 12:15 мск Boeing RC-135W начал курсировать вдоль юго-западного и южного побережья Крыма. По этому маршруту он летал около пяти часов.

Напомним, днём ранее у черноморских границ России несколько часов курсировал патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Черное море зашёл американский эсминец USS DDG 71 Ross с крылатыми ракетами на борту.

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