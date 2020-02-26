Москва, , 18:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял предложение провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию России 22 апреля 2020 года. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Напомним, что дату 22 апреля предложил сегодня сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Андрей Клишас (Красноярский край).

Свое предложение он объяснил тем, что 18 апреля завершается православный Великий пост, а 24 февраля у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Поэтому дата 22 апреля, по его мнению, выглядит оптимально.

По словам Крашениннникова, Путин с этим предложением согласился.