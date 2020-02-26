Москва, 26 февраля 2020, 18:09 — REGNUM Независимо от желания президента Украины Владимира Зеленского, на Украине найдутся горячие головы, готовые пострелять, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Зеленского, который признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Зеленского, «возвращение Крыма» — это очень сложная задача, которая, к сожалению, не может решиться завтра.
Читайте ранее в этом сюжете: «Безудержное хвастовство» – Вассерман о планах Киева вернуть Крым