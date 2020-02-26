Москва, , 18:09 — REGNUM Независимо от желания президента Украины Владимира Зеленского, на Украине найдутся горячие головы, готовые пострелять, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Зеленского, который признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время.

«Зеленский по крайней мере понимает, что не умеет действовать, в принципе, никак, — сказал Вассерман. — Это видно по множеству его акций. И соответственно он всё время говорит, что действовать надо будет нескоро. Но учитывая, какую малую долю решений сейчас на Украине принимает Зеленский, то независимо от его желания найдутся горячие головы, готовые пострелять. Поэтому рассчитывать на здравомыслие Зеленского так же невозможно, как на здравомыслие любого другого «профессионального украинца», то есть человека, надеющегося извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Зеленского, «возвращение Крыма» — это очень сложная задача, которая, к сожалению, не может решиться завтра.

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