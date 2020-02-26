Челябинск, , 18:07 — REGNUM Глава «Партии роста» Борис Титов рассказал, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сам выразил желание вступить в политическую организацию. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с активом партии в Челябинске.

«Он сам позвонил мне и сказал — «хочу в партию», — сказал Титов.

Он отметил, что после этого со Шнуровым состоялась беседа, в ходе которой стороны обсудили «много разных тем»: «Теперь учим, что такое экономика, и таким образом друг друга дополняем».

Сам Шнуров в ходе встречи с активом партии пообещал внести «немного теплоты», несмотря на споры и критику в его адрес.