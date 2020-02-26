Москва, 26 февраля 2020, 18:04 — REGNUM Сейчас на Украине вряд ли есть люди, надеющиеся, что смогут захватить Крым в обозримом будущем, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Украины Владимир Зеленского о том, что вопрос возвращения Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины.
Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский назвал возвращение Крыма «неотъемлемой частью нашей национальной идеи», но признал, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время.
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