Москва, , 18:04 — REGNUM Сейчас на Украине вряд ли есть люди, надеющиеся, что смогут захватить Крым в обозримом будущем, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Украины Владимир Зеленского о том, что вопрос возвращения Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины.

«Но это не мешает им бить себя пятками в грудь и кричать, что если не сегодня, так завтра, — сказал Вассерман. — Вообще украинский миф культивирует именно те качества, которые в рамках русской цивилизации признаны особо отвратительными. И в частности безудержное хвастовство в рамках украинского мифа тоже считается делом не то что полезным, а чуть ли не обязательным. Поэтому совершенно независимо от того, кто на Украине ещё способен воспринимать реальность, а кто нет, все будут одинаково дружно заявлять, что вернут Крым в ближайшие не то что годы, но дни».

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский назвал возвращение Крыма «неотъемлемой частью нашей национальной идеи», но признал, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время.

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