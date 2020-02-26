Москва, , 18:04 — REGNUM Статья «Швейцария впервые осудила российского шпиона» в швейцарской газете «Зонтагсцайтунг» от 16 февраля — это «нелепый антироссийский вброс», сообщили 26 февраля в МИД РФ.

Комментируя статью, в которой говорится, что в Швейцарии задержан человек, якобы шпионивший в пользу РФ, в российском ведомстве отметили, что ни официальных комментариев, ни каких-либо аргументов издание не приводит.

Судя по написанному в публикации, автор, обвиняющий Россию в шпионаже, получил информацию от анонимных источников. При этом в шпионаже обвиняется российский гражданин, предположительно — служащий внешней разведки.

В российском ведомстве отметили, что этот «нелепый антироссийский вброс «Зонтагсцайтунг» дал повод и ряду других изданий реанимировать забытую было тему «российского шпионажа» в Швейцарии».