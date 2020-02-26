Москва, , 18:10 — REGNUM Украина несет ответственность за обострение ситуации в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

Представители Луганска поставили вопрос о детальном обсуждении и расследовании событий, которые произошли 18 февраля в районе населенного пункта Голубовский, вблизи участка разведения Золотое, где ВСУ нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам Луганской области.

«Российская делегация как посредник в реализации Минских договоренностей считает необходимым такое обсуждение и расследование. Киев грубо нарушил режим прекращения огня. Более того, это произошло вблизи участка, где ранее состоялось разведение сил и средств», — заявил Грызлов.

По его словам, российская делегация также обратила внимание на то, что отдельные подразделения ВСУ продолжают сближать свои позиции с позициями Донбасса.

«В этом, на наш взгляд и состоит главная причина обострений в последний месяц», — указал Грызлов.

СММ ОБСЕ в своих отчетах постоянно фиксирует наличие вооружений ВСУ в нарушении линии отвода и вне установленных мест хранения. Это ставит вопрос о необходимости усиления постоянной верификации со стороны СММ ОБСЕ, отметил политик.