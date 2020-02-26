Москва, , 17:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что все поправки в Конституцию, ели они будут одобрены гражданами России вступят в силу сразу, а не поле переходного периода. Об этом российский лидер заявил сегодня, 26 февраля, на встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

Сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что есть некоторые процедурные вопросы по вступлению в силу тех поправок в Конституцию, которые могут быть приняты в ближайшее время.

Клишас отметил, что те поправки, которые изменяют полномочия президента России, правительства и государственной думы, по всей видимости, моогут вступить в силу не сразу после их принятия, а спустя некоторый переходный период. Клишас пояснил, что народ России избрал Путина в качестве президента России в 2018 году. Путин был избран при весьма существенной поддержке граждан. Поэтом он как президент должен обладать всеми теми полномочиями президента, которые есть сейчас и для исполнения которых граждане его избрали. То есть все поправки в Конституцию в части изменения баланса между ветвями власти могут вступить в силу после истечения срока полномочий президента Путина.

Но российский лидер с Клишасом не согласился.

Путин заявил, что действующее в России законодательство действительно позволяет провести конституционную реформу без плебисцита. Конституционные поарвыки должны быть одобрены Федеральным собранием и законодательными собраниями субъектов Федерации, а затем подписаны президентом. Если бы был избран этот путь, то тогда речь бы действительно шла о переходном периоде или же досрочных выборах. Но именно внесение в конституционный процесс всенародного голосования и условие, что все поаравки будут приняты только в случае, если большинство граждан за них проголосует, позволяют сделать так, что поправки вступят в силу сразу же после их принятия, считает президент России.