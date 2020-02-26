Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Организаторы Петербургского международного экономического форума задумали посвятить время дискуссии о последствиях коронавируса. Об этом в оргкомитете ПМЭФ-2020 сообщили в среду, 26 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, экономические потери от нового коронавируса уже оцениваются более чем в 100 млрд долларов США.

«Именно поэтому в рамках такой площадки, как Петербургский международный экономический форум, важно обсудить не только медицинский и социальный аспект борьбы с эпидемиями, но также рассмотреть вопросы управления рисками, роль государства и бизнеса в борьбе с заболеваниями», — полагает он.

На ПМЭФ, который состоится с 3 по 6 июня 2020 года, запланировали панельную дискуссию «Новый коронавирус — старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?». Кобяков считает, что можно выработать единый подход для всех стран для преодоления последствий эпидемий и стабилизации экономической ситуации в мире.

К участию в дискуссии приглашены руководители международных и российских организаций в области здравоохранения, представители научного сообщества и международного бизнеса. Модератором выступит руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

«Развитие биотехнологий достигло такого уровня, что многие научные работы могут быть отнесены к исследованиям двойного назначения. Это сверхприбыльные процессы в экономической сфере, связанные с неконтролируемым распространением генетически модифицированных микроорганизмов, массовым производством и реализацией генетически модифицированных продуктов питания и сельскохозяйственной продукции», — заметила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не исключает отмены матчей чемпионата Европы по футболу из-за коронавируса. При этом Евро-2020 назначен на более поздние сроки, чем ПМЭФ-2020.