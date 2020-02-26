Владимир, , 17:40 — REGNUM Временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов уйдёт в отставку. Об этом 26 февраля сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального правительства.

Брусенцов продолжит работать в администрации до 23 марта, а затем покинет свой пост. Такое решение принял губернатор Владимир Сипягин. Кто станет новым первым заместителем главы региона, пока неизвестно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Максим Брусенцов был назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя Губернатора 19 ноября 2018 года. Он отвечал за вопросы экономического развития региона, инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности, промышленной политики, науки и импортозамещения, развития предпринимательства, торговли и сферы услуг, туризма, сельского хозяйства и ветеринарии.