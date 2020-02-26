Москва, , 17:29 — REGNUM Связанность каждого исторического этапа в российской истории — это «важная вещь». Об этом в ходе заседания рабочей группы по изменениям в Конституцию заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение режиссёра Карена Шахназарова о внесении статуса России как страны-правопреемницы Российской Империи и СССР.

«То, что мы — правопреемники, это очевидно. Все согласились, когда нам пришлось возвращать все кредиты — за одну только Украину мы вернули 16 млрд. Весь мир был счастлив, когда мы сказали, что берём на себя обязательство выплатить все долги экс-СССР в обмен на активы за рубежом», — сказал Путин.

По его словам, Россия погасила практически все долги стран бывшего СССР, «а некоторые активы нам так и не передали».