Анкара, , 17:27 — REGNUM Новые переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб между Россией и Турцией стартовали 26 февраля, передаёт CNN Turk.

Встреча началась в 17:00 мск в Анкаре. В переговорах участвуют представители Минобороны РФ и Турции. В 18:00 мск переговоры продолжатся в формате смешанных делегаций.

Напомним, российско-турецкие переговоры по ситуации в Идлибе, где Турция находится в военном противостоянии с сирийскими правительственными войсками, проходят уже в третий раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Анкарой запланирован целый ряд встреч по вопросу Идлиба.

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